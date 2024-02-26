МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов

Запад предпринял попытку вмешаться во внутренние дела Белоруссии и дестабилизировать ситуацию в республике во время выборов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В распространённом внешнеполитическим ведомством заявлении указывается, что Москва осуждает эти попытки, а также конфронтационные и не соответствующие реальности заявления западных официальных лиц по итогам выборов в Белоруссии.

«Всё это — очередное свидетельство продолжающейся линии на откровенное вмешательство западников во внутренние дела суверенной Беларуси», — говорится в заявлении дипведомства.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал полной чушью критику выборов в Белоруссии со стороны США.