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МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов

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Запад предпринял попытку вмешаться во внутренние дела Белоруссии и дестабилизировать ситуацию в республике во время выборов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов
  • РИА Новости

В распространённом внешнеполитическим ведомством заявлении указывается, что Москва осуждает эти попытки, а также конфронтационные и не соответствующие реальности заявления западных официальных лиц по итогам выборов в Белоруссии.

«Всё это — очередное свидетельство продолжающейся линии на откровенное вмешательство западников во внутренние дела суверенной Беларуси», — говорится в заявлении дипведомства.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал полной чушью критику выборов в Белоруссии со стороны США.

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