МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов
- РИА Новости
В распространённом внешнеполитическим ведомством заявлении указывается, что Москва осуждает эти попытки, а также конфронтационные и не соответствующие реальности заявления западных официальных лиц по итогам выборов в Белоруссии.
«Всё это — очередное свидетельство продолжающейся линии на откровенное вмешательство западников во внутренние дела суверенной Беларуси», — говорится в заявлении дипведомства.
Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал полной чушью критику выборов в Белоруссии со стороны США.