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Комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России

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Факты вмешательства посольства США в Москве в предстоящие выборы президента России выявила профильная комиссия Государственной думы. Собранные в рамках расследования материалы будут переданы в Министерство иностранных дел России.
Комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России
  • РИА Новости

Как сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, сайт и аккаунты американского диппредставительства в соцсетях уже давно вышли за рамки своих функций и «на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера».

«Расцениваем подобные действия как вмешательство во внутренние дела нашей страны», — приводятся слова Пискарёва в Telegram-канале комиссии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции США циничной попыткой вмешаться во внутренние дела России.

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