Антонов: санкции США — циничная попытка вмешаться во внутренние дела России
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Он подчеркнул, что эти санкции являются нелегитимными, и отметил, что они призваны заставить Россию отказаться от защиты коренных национальных интересов.
«Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны — президентских выборов», — цитирует посла ТАСС.
Ранее Минфин США опубликовал новый перечень антироссийских санкций, в который вошли несколько банков.