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Антонов: санкции США — циничная попытка вмешаться во внутренние дела России

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Новые рестрикции США против России являются циничной попыткой вмешаться во внутренние дела страны. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов: санкции США — циничная попытка вмешаться во внутренние дела России
  • AP
  • © Patrick Semansky

Он подчеркнул, что эти санкции являются нелегитимными, и отметил, что они призваны заставить Россию отказаться от защиты коренных национальных интересов.

«Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны — президентских выборов», — цитирует посла ТАСС.

Ранее Минфин США опубликовал новый перечень антироссийских санкций, в который вошли несколько банков.

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