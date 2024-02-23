Антонов: санкции США — циничная попытка вмешаться во внутренние дела России

Новые рестрикции США против России являются циничной попыткой вмешаться во внутренние дела страны. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что эти санкции являются нелегитимными, и отметил, что они призваны заставить Россию отказаться от защиты коренных национальных интересов.

«Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны — президентских выборов», — цитирует посла ТАСС.

Ранее Минфин США опубликовал новый перечень антироссийских санкций, в который вошли несколько банков.