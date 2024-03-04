Кабмин Японии: власти следуют политике заключения мирного договора с Россией
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«Что касается вопроса северных территорий (Южных Курил. — RT), то мы будем твёрдо придерживаться политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.
В МИД России сообщили, что возобновление диалога Москвы и Токио возможно только при смене курса Японии.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.