МИД: возобновление диалога Москвы и Токио возможно только при смене курса Японии

Токио необходимо пересмотреть антироссийскую политику для возобновления политического диалога и взаимодействия между Россией и Японией, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Об этом в МИД заявили по итогам встречи замглавы МИД России Андрея Руденко с президентом японского Фонда мира Сасакава Атсуши Сунами.

Отмечается, что в ходе беседы Руденко изложил Сунами причины ухудшения двусторонних отношений Москвы и Токио, подчеркнув, что вина за их деградацию целиком лежит на Японии.

«Путь к возобновлению двустороннего политдиалога и полнокровного взаимодействия может открыть только пересмотр Японией своей враждебной политики в отношении России», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.