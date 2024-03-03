Кнайсль высказалась о разговоре офицеров ФРГ про удары по Крымскому мосту

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказалась о разговоре немецких офицеров про удары ракетами по Крымскому мосту.

«Один из них сказал, что мост размером со взлётно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10—15 ракет. И это он сказал о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что немецкие военные обсуждали удары так, словно речь шла про военную цель, хотя, конечно же — подчеркнула она ещё раз, — Крымский мост является гражданским объектом.

«Это свидетельствует о тяжёлом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки», — сказала Кнайсль.

По её словам, разговор немцев свидетельствует о полном отсутствии у Германии знаний о нормах международного гуманитарного права и законах ведения войны.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что перехваченные переговоры офицеров бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus, свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Также Симоньян прокомментировала аудиозапись, заявив, что аудио говорит само за себя и содержит много интересного.

Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС Германии на фоне информации о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост.