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Медведев — о переговорах немецких офицеров: Германия готовится к войне с Россией

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Перехваченные переговоры офицеров бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus, свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией. С таким заявлением выступил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев — о переговорах немецких офицеров: Германия готовится к войне с Россией
  • РИА Новости

Говоря на эту тему в личном Telegram-канале, Медведев допустил, что политическое руководство и лично «ливерный канцлер» могли не знать о планах военных. Однако история, по его словам, знает немало примеров, когда армии могли самостоятельно развязывать войны.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — заключил Медведев.

Ранее Министерство обороны ФРГ подтвердило, что переговоры офицеров немецкой армии действительно прослушивались.

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