Медведев — о переговорах немецких офицеров: Германия готовится к войне с Россией
- РИА Новости
Говоря на эту тему в личном Telegram-канале, Медведев допустил, что политическое руководство и лично «ливерный канцлер» могли не знать о планах военных. Однако история, по его словам, знает немало примеров, когда армии могли самостоятельно развязывать войны.
«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — заключил Медведев.
Ранее Министерство обороны ФРГ подтвердило, что переговоры офицеров немецкой армии действительно прослушивались.