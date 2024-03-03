Медведев — о переговорах немецких офицеров: Германия готовится к войне с Россией

Перехваченные переговоры офицеров бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus, свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией. С таким заявлением выступил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Говоря на эту тему в личном Telegram-канале, Медведев допустил, что политическое руководство и лично «ливерный канцлер» могли не знать о планах военных. Однако история, по его словам, знает немало примеров, когда армии могли самостоятельно развязывать войны.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — заключил Медведев.

Ранее Министерство обороны ФРГ подтвердило, что переговоры офицеров немецкой армии действительно прослушивались.