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МИД России: встречи рабочих групп Арктического совета могут возобновиться весной

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Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов сообщил, что первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут состояться весной текущего года.
МИД России: встречи рабочих групп Арктического совета могут возобновиться весной
  • РИА Новости

Об этом дипломат рассказал в беседе с РИА Новости.

Корчунов объяснил, что каждая рабочая группа работает по собственному плану, а подготовка заседаний общих встреч групп предполагает согласование повестки и дат их проведения.

«Решения принимаются консенсусом. Можно предположить, что первые встречи пройдут уже этой весной», — сказал собеседник агентства. 

Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.

При этом, отметили в МИД России, вопрос о возможном выходе страны из Арктического совета на сегодняшний день не стоит.

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