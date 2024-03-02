МИД России: встречи рабочих групп Арктического совета могут возобновиться весной
- РИА Новости
Об этом дипломат рассказал в беседе с РИА Новости.
Корчунов объяснил, что каждая рабочая группа работает по собственному плану, а подготовка заседаний общих встреч групп предполагает согласование повестки и дат их проведения.
«Решения принимаются консенсусом. Можно предположить, что первые встречи пройдут уже этой весной», — сказал собеседник агентства.
Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.
При этом, отметили в МИД России, вопрос о возможном выходе страны из Арктического совета на сегодняшний день не стоит.