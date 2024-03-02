МИД России: встречи рабочих групп Арктического совета могут возобновиться весной

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов сообщил, что первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут состояться весной текущего года.

Об этом дипломат рассказал в беседе с РИА Новости.

Корчунов объяснил, что каждая рабочая группа работает по собственному плану, а подготовка заседаний общих встреч групп предполагает согласование повестки и дат их проведения.

«Решения принимаются консенсусом. Можно предположить, что первые встречи пройдут уже этой весной», — сказал собеседник агентства.

Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.

При этом, отметили в МИД России, вопрос о возможном выходе страны из Арктического совета на сегодняшний день не стоит.