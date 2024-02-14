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МИД: вопрос о выходе России из Арктического Совета на сегодняшний день не стоит

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В МИД России заявили, что вопрос о возможном выходе страны из Арктического совета на сегодняшний день не стоит.

Об этом информирует РИА Новости.

«На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости», — заявили в ведомстве.

Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.

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