МИД: вопрос о выходе России из Арктического Совета на сегодняшний день не стоит

В МИД России заявили, что вопрос о возможном выходе страны из Арктического совета на сегодняшний день не стоит.

Об этом информирует РИА Новости. «На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости», — заявили в ведомстве. Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.