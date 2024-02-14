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МИД: Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

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Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.

Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия и Канада работают по Арктике, несмотря на саботаж Арктического совета.

Также в Daily Mail отметили, что Запад отстаёт от России в развитии Арктики.

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