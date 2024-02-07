Россия и Канада работают по Арктике, несмотря на саботаж Арктического совета
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Одной из точек соприкосновения Канады и России остаётся Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета», — отметил он.
Степанов не исключил, что, если нормализация диалога двух стран начнётся, отправной точкой будет арктическая.
Он также отметил, что риск инцидентов у загранучреждений России в Канаде остаётся высоким.