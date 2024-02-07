RT в Telegram
Подпишись

Россия и Канада работают по Арктике, несмотря на саботаж Арктического совета

Короткая ссылка
Россия и Канада продолжают работать по Арктике, несмотря на попытки Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, сообщил российский посол в Оттаве Олег Степанов.
Россия и Канада работают по Арктике, несмотря на саботаж Арктического совета
  • Gettyimages.ru
  • © Tsuguliev

Об этом сообщает РИА Новости.

«Одной из точек соприкосновения Канады и России остаётся Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета», — отметил он.

Степанов не исключил, что, если нормализация диалога двух стран начнётся, отправной точкой будет арктическая.

Он также отметил, что риск инцидентов у загранучреждений России в Канаде остаётся высоким.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить