Россия и Канада работают по Арктике, несмотря на саботаж Арктического совета

Россия и Канада продолжают работать по Арктике, несмотря на попытки Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, сообщил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Одной из точек соприкосновения Канады и России остаётся Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета», — отметил он.

Степанов не исключил, что, если нормализация диалога двух стран начнётся, отправной точкой будет арктическая.

Он также отметил, что риск инцидентов у загранучреждений России в Канаде остаётся высоким.