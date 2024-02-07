Посол в Канаде: риск инцидентов у загранучреждений России остаётся высоким

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил в интервью РИА Новости, что риск инцидентов у загранучреждений России в Канаде остаётся высоким.

Причиной этого, по его словам, является тот факт, что власти Канады не желают обеспечивать круглосуточное присутствие полиции вблизи расположенных в стране российских дипломатических учреждений.

«Бандеровская часть украинской диаспоры, которой руководит главная здешняя русофобская структура – Канадский украинский конгресс, и неравнодушные к киевскому режиму канадцы часто ведут себя агрессивно», — сказал дипломат.

В пример Степанов привёл создание помех для въезда и выезда дипломатического автотранспорта, несанкционированную фотосъёмку номерных знаков и пассажиров в салоне.

Ранее Степанов заявил, что запрос на экстрадицию в Россию из Канады для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки передан в компетентные органы страны.