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Посол в Канаде: риск инцидентов у загранучреждений России остаётся высоким

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Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил в интервью РИА Новости, что риск инцидентов у загранучреждений России в Канаде остаётся высоким.

Причиной этого, по его словам, является тот факт, что власти Канады не желают обеспечивать круглосуточное присутствие полиции вблизи расположенных в стране российских дипломатических учреждений.

«Бандеровская часть украинской диаспоры, которой руководит главная здешняя русофобская структура – Канадский украинский конгресс, и неравнодушные к киевскому режиму канадцы часто ведут себя агрессивно», — сказал дипломат.

В пример Степанов привёл создание помех для въезда и выезда дипломатического автотранспорта, несанкционированную фотосъёмку номерных знаков и пассажиров в салоне.

Ранее Степанов заявил, что запрос на экстрадицию в Россию из Канады для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки передан в компетентные органы страны.

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