В Пентагоне отказались комментировать запись беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, переадресовав вопрос в бундесвер.

«Я переадресую вас к немецким военным», — сказал представитель ведомства в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

При этом в Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что публикация разговора немецких военных поразительна, но Россия знает о деятельности военных НАТО на Украине.