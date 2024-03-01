Bloomberg: Британия пытается убедить ФРГ передать Украине ракеты Taurus
- AP
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как уточняется в статье, по словам людей, знакомых с этим вопросом, высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в этих ракетах.
Отмечается, что Великобритания даже предлагала сделку по обмену вооружениями, согласно которой Лондон поставит Киеву больше своих собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании запасными ракетами большой дальности.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснил, что не хочет поставлять на Украину Taurus, так как они могут быть использованы для поражения целей в Москве. По его словам, для контролирования применения ракет на Украину нужно было бы отправить военнослужащих ФРГ, но это исключено.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине.