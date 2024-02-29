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Песков: британцы оказывают Украине поддержку людьми и разведданными

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине.
Песков: британцы оказывают Украине поддержку людьми и разведданными
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ни для кого не секрет, что Лондон оказывает разные формы поддержки Киеву: «и людьми на месте, и разведданными, и так далее».

«Они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — подчеркнул Песков.

Ранее газета The Times сообщила, что начштаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин тайно оказывает Киеву помощь с боевыми планами — в том числе якобы он помогал разрабатывать стратегию атак на корабли Черноморского флота России.

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