Песков: британцы оказывают Украине поддержку людьми и разведданными
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ни для кого не секрет, что Лондон оказывает разные формы поддержки Киеву: «и людьми на месте, и разведданными, и так далее».
«Они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — подчеркнул Песков.
Ранее газета The Times сообщила, что начштаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин тайно оказывает Киеву помощь с боевыми планами — в том числе якобы он помогал разрабатывать стратегию атак на корабли Черноморского флота России.