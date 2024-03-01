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Додик: Путин с приходом к власти предотвратил развал России

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Президент России Владимир Путин с приходом к власти предотвратил развал страны.

Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Я думаю, что если бы не появился Путин и если бы он не начал управлять обществом... то Россия бы распалась на пять-шесть государств», — сказал он.

Ими, по словам Додика, можно было бы «проще манипулировать», что бы привело к «межэтническому конфликту».

Также Додик заявил, что сербы всегда будут на стороне России.

Ранее он рассказал, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пожелал ему дальнейших побед.

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