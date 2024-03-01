Аналитик Хоффманн: Шольц не передаёт Украине Taurus из-за отсутствия доверия
Об этом в статье для издания Focus заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.
По его словам, отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией.
«Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — говорится в публикации.
Ранее Шольц объяснил нежелание дать Taurus Киеву, так как они могут ударить по Москве.
Кроме того, он исключил отправку военных ФРГ и войск НАТО на Украину.