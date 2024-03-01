Аналитик Хоффманн: Шольц не передаёт Украине Taurus из-за отсутствия доверия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает своё недоверие к Киеву техническими нюансами с немецким персоналом.

Об этом в статье для издания Focus заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.

По его словам, отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией.

«Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — говорится в публикации.

Ранее Шольц объяснил нежелание дать Taurus Киеву, так как они могут ударить по Москве.

Кроме того, он исключил отправку военных ФРГ и войск НАТО на Украину.