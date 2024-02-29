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Сенатор Карасин — о статье Bild о «нападении» России на НАТО: психоз нарастает

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Председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя статью журнала Bild о вариантах сценария «нападения» России на Североатлантический альянс, заявил, что на Западе нарастает психоз.
Сенатор Карасин — о статье Bild о «нападении» России на НАТО: психоз нарастает
  • РИА Новости

Такое мнение Карасин высказал в беседе с «Лентой.Ру».

По словам собеседника издания, в настоящий момент западная информационная программа нацелена на наращивание военно-политического психоза в обществе.

«Эта статья — это лишнее подтверждение того, что этот психоз нарастает. Он рассчитан на то, чтобы пошатнулось общественное мнение в эту сторону», — сказал он.

Карасин отметил абсурдность приводимых журналом аргументов, которая выдаёт бесперспективность и неприемлемость этих тезисов.

Немецкий журнал Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический сценарий нападения России на НАТО, ссылаясь на представленный парламенту правительственный документ.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.

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