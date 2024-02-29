Путин заявил о желании Запада сделать Россию вымирающим пространством

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о желании Запада сделать Россию зависимым и вымирающим пространством.

«Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие — вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы с делать с Россией то же, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине. Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию.

RT ведёт трансляцию послания.