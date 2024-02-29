Политик Филиппо потребовал от парламента Франции объявить импичмент Макрону
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что парламент Франции должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Парламентарии, пожалуйста, проснитесь!» — сказал Филиппо.
Ранее он назвал слова Макрона по поводу Украины объявлением войны.
Позже он призвал выйти из НАТО после заявления Макрона о войсках для Украины.
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