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Французский политик Филиппо назвал слова Макрона по Украине объявлением войны

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных стран Евросоюза на Украину можно назвать объявлением войны России.

Он отметил, что западные страны желают эскалации конфликта, а когда Макрон говорит, что отправит Киеву ракеты дальнего действия и сухопутные войска, «это уже не эскалация, это война», передаёт РИА Новости.

«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну — как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим в войну с Россией, ядерной державой», — добавил политик.

Филиппо подчеркнул, что подобные заявления нельзя делать «ради позы», при этом в реальности Евросоюз находится на пути войны.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.

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