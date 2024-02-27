Французский политик Филиппо назвал слова Макрона по Украине объявлением войны
Он отметил, что западные страны желают эскалации конфликта, а когда Макрон говорит, что отправит Киеву ракеты дальнего действия и сухопутные войска, «это уже не эскалация, это война», передаёт РИА Новости.
«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну — как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим в войну с Россией, ядерной державой», — добавил политик.
Филиппо подчеркнул, что подобные заявления нельзя делать «ради позы», при этом в реальности Евросоюз находится на пути войны.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.