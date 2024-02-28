Филиппо призвал выйти из НАТО после заявления Макрона о войсках для Украины
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страна должна выйти из НАТО после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
«Избавьтесь от Макрона-психопата и выйдите из НАТО, быстро!» — написал он в соцсети Х.
Кроме того, Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.
Также он призвал французов к протесту против воинственной риторики Макрона.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен