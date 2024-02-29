Депутат Шеремет: отправку французских войск расценят как оккупацию Украины
«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как её оккупация», — цитирует его РИА Новости.
При этом Шеремет подчеркнул, что Франция в таком случае будет воспринята как «агрессор и сторона конфликта».
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь пояснил, какие военные могли бы отправиться на Украину.