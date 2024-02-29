Депутат Шеремет: отправку французских войск расценят как оккупацию Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как её оккупация.

«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как её оккупация», — цитирует его РИА Новости.

При этом Шеремет подчеркнул, что Франция в таком случае будет воспринята как «агрессор и сторона конфликта».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь пояснил, какие военные могли бы отправиться на Украину.