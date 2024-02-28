Премьер Франции Атталь пояснил, какие военные могли бы отправиться на Украину
- AP
- © Ludovic Marin
По его словам, которые приводит ТАСС, речь может идти о военных, способных проводить обучение, а также обеспечивать противовоздушную безопасность и защищать «ряд границ» Украины.
При этом, говоря о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в страну сухопутных сил, Атталь подчеркнул, что это нельзя считать объявлением каких-либо действий.
Ранее в Министерстве обороны Франции заявили, что Макрон не обещал отправить военных на Украину для участия в боях с армией России.