Премьер Франции Атталь пояснил, какие военные могли бы отправиться на Украину

Франция могла бы направить на Украину определённые категории военнослужащих, если бы было принято соответствующее решение. О каких именно категориях военных идёт речь, рассказал французский премьер-министр Габриэль Атталь.

По его словам, которые приводит ТАСС, речь может идти о военных, способных проводить обучение, а также обеспечивать противовоздушную безопасность и защищать «ряд границ» Украины.

При этом, говоря о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в страну сухопутных сил, Атталь подчеркнул, что это нельзя считать объявлением каких-либо действий.

Ранее в Министерстве обороны Франции заявили, что Макрон не обещал отправить военных на Украину для участия в боях с армией России.