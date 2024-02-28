МО Франции: Макрон не обещал отправить военных на Украину для боёв с ВС России
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Об этом заявил министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню.
«Я хочу уточнить, потому что вижу, что пишут в СМИ и в соцсетях: речь не о том, чтобы отправлять войска для войны с Россией», — цитирует его ТАСС.
Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.