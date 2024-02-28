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МО Франции: Макрон не обещал отправить военных на Украину для боёв с ВС России

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Президент Франции Эммануэль Макрон не говорил о желании отправить войска на Украину для боёв с ВС России, речь шла об обучении украинских войск на их территории.
МО Франции: Макрон не обещал отправить военных на Украину для боёв с ВС России
  • AP
  • © Lewis Joly

Об этом заявил министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню.

«Я хочу уточнить, потому что вижу, что пишут в СМИ и в соцсетях: речь не о том, чтобы отправлять войска для войны с Россией», — цитирует его ТАСС.

Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.

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