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VRT: бывшие военные и силовики тренируются в Польше для переворота в Белоруссии

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Члены террористической организации BYPOL, близкие к белорусской оппозиции, обучаются на полигонах в Польше, чтобы осуществить военный переворот в Белоруссии.

Об этом в интервью VRT заявил лидер организации Александр Азаров.

«Группа бывших белорусских полицейских и военнослужащих заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии Лукашенко», — передаёт телеканал.

Летом прошлого года в The Times сообщали, что в Польше идёт подготовка белорусских боевиков для свержения Лукашенко.

Также Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда войска НАТО.

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