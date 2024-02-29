VRT: бывшие военные и силовики тренируются в Польше для переворота в Белоруссии
Об этом в интервью VRT заявил лидер организации Александр Азаров.
«Группа бывших белорусских полицейских и военнослужащих заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии Лукашенко», — передаёт телеканал.
Летом прошлого года в The Times сообщали, что в Польше идёт подготовка белорусских боевиков для свержения Лукашенко.
Также Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда войска НАТО.