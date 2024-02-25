Лукашенко: оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда солдат НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть страны и ввести туда войска НАТО.

Лукашенко заявил, что оппозиция якобы ведёт дискуссии о захвате Кобринского района или города Малорита.

«Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что Польша реорганизовывает войска на Белорусском направлении.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки.