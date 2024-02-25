Лукашенко: оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда солдат НАТО
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Лукашенко заявил, что оппозиция якобы ведёт дискуссии о захвате Кобринского района или города Малорита.
«Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что Польша реорганизовывает войска на Белорусском направлении.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки.