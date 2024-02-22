Минобороны Белоруссии: под видом учений НАТО могут создаваться ударные группы
- РИА Новости
«Фиксируем активное перемещение. Задача главнокомандующим поставлена: не проспать. Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, в рамках учений, о которых заявили в Североатлантическом альянсе, происходит создание группировок.
«На какие полигоны они приходят, их состав внимательно оцениваем и наблюдаем дальше. Если это действительно начнёт превращаться в создание более мощных группировок или ещё чего-то, будет ответная реакция, конечно, с нашей стороны», — подчеркнул глава оборонного ведомства Белоруссии.
Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что Польша реорганизовывает войска на Белорусском направлении.