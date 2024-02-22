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Минобороны Белоруссии: под видом учений НАТО могут создаваться ударные группы

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки.
Минобороны Белоруссии: под видом учений НАТО могут создаваться ударные группы
  • РИА Новости

«Фиксируем активное перемещение. Задача главнокомандующим поставлена: не проспать. Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в рамках учений, о которых заявили в Североатлантическом альянсе, происходит создание группировок.

«На какие полигоны они приходят, их состав внимательно оцениваем и наблюдаем дальше. Если это действительно начнёт превращаться в создание более мощных группировок или ещё чего-то, будет ответная реакция, конечно, с нашей стороны», — подчеркнул глава оборонного ведомства Белоруссии.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что Польша реорганизовывает войска на Белорусском направлении.

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