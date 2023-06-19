Times: в Польше идёт подготовка белорусских боевиков для свержения Лукашенко
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Об этом сообщила газета The Times.
«Занятия по боевой подготовке были организованы формированием BYPOL, состоящим из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну во время протестов 2020 года», — говорится в материале.
Уточняется, что подготовку проходят сотни белорусских граждан.
Ранее экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.
В свою очередь, Лукашенко заявил о готовности подавить вооружённый переворот в Белоруссии, о планах которого заявил Скшипчак.