Times: в Польше идёт подготовка белорусских боевиков для свержения Лукашенко

В польском городе Познань идёт подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом сообщила газета The Times.

«Занятия по боевой подготовке были организованы формированием BYPOL, состоящим из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну во время протестов 2020 года», — говорится в материале.

Уточняется, что подготовку проходят сотни белорусских граждан.

Ранее экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.

В свою очередь, Лукашенко заявил о готовности подавить вооружённый переворот в Белоруссии, о планах которого заявил Скшипчак.