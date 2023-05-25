Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лукашенко заявил о готовности подавить анонсированный польским политиком переворот

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности подавить вооружённый переворот в Белоруссии, о планах которого заявил экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
Лукашенко заявил о готовности подавить анонсированный польским политиком переворот
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Видео с комментарием Лукашенко российскому журналисту Павлу Зарубину опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента. 

«То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно», — сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что белорусские специалисты «отслеживают этих ребят», о которых говорил польский «больной генерал». 

«Мы знаем, где они находятся, и поимённо знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — сказал он.

Ранее Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить