Лукашенко заявил о готовности подавить анонсированный польским политиком переворот

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности подавить вооружённый переворот в Белоруссии, о планах которого заявил экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

Видео с комментарием Лукашенко российскому журналисту Павлу Зарубину опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

«То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно», — сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что белорусские специалисты «отслеживают этих ребят», о которых говорил польский «больной генерал».

«Мы знаем, где они находятся, и поимённо знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — сказал он.

Ранее Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.