Медведев заявил о разложении мозгов западных политиков
- РИА Новости
Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО и об Украине.
«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», — написал Медведев в Telegram.
По его словам, «примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день».
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Макрон в попытках сохранить власть рискует разжечь третью мировую войну.
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.
Он добавил, что президент Франции и все остальные делают вид, что российский лидер Владимир Путин «хочет напасть на все страны Европы», несмотря на то что президент России множество раз расставлял все точки над «i».