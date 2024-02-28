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Медведев заявил о разложении мозгов западных политиков

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Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные политики ежедневно демонстрируют разложение мозгов.
Медведев заявил о разложении мозгов западных политиков
  • РИА Новости

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО и об Украине.

«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, «примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день».

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Макрон в попытках сохранить власть рискует разжечь третью мировую войну.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.

Он добавил, что президент Франции и все остальные делают вид, что российский лидер Владимир Путин «хочет напасть на все страны Европы», несмотря на то что президент России множество раз расставлял все точки над «i».

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