Володин: Макрон громкими заявлениями рискует разжечь третью мировую войну

Президент Франции Эммануэль Макрон в попытках сохранить власть рискует разжечь третью мировую войну. Такое мнение высказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну», — отметил Володин в Telegram.

Володин заявил, что инициативы Макрона становятся опасными для граждан Франции.

Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.