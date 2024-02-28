Володин: Макрон громкими заявлениями рискует разжечь третью мировую войну
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«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну», — отметил Володин в Telegram.
Володин заявил, что инициативы Макрона становятся опасными для граждан Франции.
Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.