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Немецкий бизнесмен Дотком: США начнут войну в Европе при помощи Макрона

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину было сделано с подачи Вашингтона, который собирается начать новую войну в Европе.

Такое мнение в соцсети Х выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке. Центральную Европу ждёт прокси-война США», — сказал бизнесмен.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.

Также он назвал слова Макрона по Украине объявлением войны.

Кроме того, европейские союзники в течение нескольких недель изучали план Макрона по отправке собственных войск на Украину, Соединённые Штаты поддержали эту идею.

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