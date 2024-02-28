Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину было сделано с подачи Вашингтона, который собирается начать новую войну в Европе.

Такое мнение в соцсети Х выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке. Центральную Европу ждёт прокси-война США», — сказал бизнесмен.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.

Также он назвал слова Макрона по Украине объявлением войны.

Кроме того, европейские союзники в течение нескольких недель изучали план Макрона по отправке собственных войск на Украину, Соединённые Штаты поддержали эту идею.