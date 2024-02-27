AFP: в Европе изучали план Макрона по отправке военных на Украину

Европейские союзники в течение нескольких недель изучали план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке собственных войск на Украину, Соединённые Штаты поддержали эту идею.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на военный источник в ЕС.

«Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею», — говорится в заявлении.

Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

В ООН призвали избегать подстрекательской риторики по конфликту на Украине на фоне слов французского лидера о возможности отправки в Киев европейских военных.