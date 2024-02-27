AFP: в Европе изучали план Макрона по отправке военных на Украину
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Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на военный источник в ЕС.
«Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею», — говорится в заявлении.
Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
В ООН призвали избегать подстрекательской риторики по конфликту на Украине на фоне слов французского лидера о возможности отправки в Киев европейских военных.