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В ООН призвали избегать подстрекательской риторики по конфликту на Украине

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В ООН призвали избегать подстрекательской риторики по конфликту на Украине на фоне слов французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки в Киев европейских военных. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН призвали избегать подстрекательской риторики по конфликту на Украине
  • РИА Новости

По его словам, организация слышала много риторики, которая может привести к эскалации конфликта.

«Наш призыв был неизменен с самого начала украинского кризиса, и он заключается в том, чтобы избегать подобной риторики», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

По словам главы французского МИД Стефана Сежурне, часть европейских военных могут быть направлены на Украину для тыловой поддержки ВСУ, при этом они не будут участвовать в конфликте.

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