В МИД Франции допустили отправку военных ЕС на Украину без участия в конфликте
По его словам, военные из стран Запада могли бы помочь Киеву в разминировании территорий, борьбе с киберугрозами и в производстве оружия на Украине.
«Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», — приводит ТАСС слова Сежурне.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Североатлантический альянс и страны Европейского союза не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину для участия в боевых действиях.