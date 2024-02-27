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В МИД Франции допустили отправку военных ЕС на Украину без участия в конфликте

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Часть европейских военных могут быть направлены на Украину для тыловой поддержки ВСУ, при этом они не будут участвовать в конфликте. Об этом заявил глава французского МИД Стефан Сежурне.

По его словам, военные из стран Запада могли бы помочь Киеву в разминировании территорий, борьбе с киберугрозами и в производстве оружия на Украине.

«Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», — приводит ТАСС слова Сежурне.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Североатлантический альянс и страны Европейского союза не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину для участия в боевых действиях.

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