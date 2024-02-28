Небензя: Россия надеется, что СБ ООН вскоре обсудит вопрос финансирования БАПОР
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, ряд западных доноров ещё до завершения расследования приостановили финансирование БАПОР в разгар гуманитарной катастрофы в секторе Газа, что поставило деятельность агентства под угрозу краха.
Как отметил Небензя, данный шаг трудно расценить иначе как «откровенный аморальный донорский шантаж и политизацию гуманитарных вопросов».
«Рассчитываем, что у Совета в ближайшие дни будет возможность отдельно обсудить данный сюжет», — передаёт слова российского постпреда РИА Новости.
Также Небензя заявил, что предотвращение массового голода в Газе зависит от Израиля.
Ранее он назвал проект резолюции США по Газе лицензией на убийство палестинцев.