Небензя: Россия надеется, что СБ ООН вскоре обсудит вопрос финансирования БАПОР

Россия рассчитывает, что в ближайшие дни Совет Безопасности ООН соберётся для обсуждения ситуации с финансированием Ближневосточного агентства всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, ряд западных доноров ещё до завершения расследования приостановили финансирование БАПОР в разгар гуманитарной катастрофы в секторе Газа, что поставило деятельность агентства под угрозу краха.

Как отметил Небензя, данный шаг трудно расценить иначе как «откровенный аморальный донорский шантаж и политизацию гуманитарных вопросов».

«Рассчитываем, что у Совета в ближайшие дни будет возможность отдельно обсудить данный сюжет», — передаёт слова российского постпреда РИА Новости.

Также Небензя заявил, что предотвращение массового голода в Газе зависит от Израиля.

Ранее он назвал проект резолюции США по Газе лицензией на убийство палестинцев.