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Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на убийство палестинцев

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа лицензией на убийство палестинцев.

Об этом, как информирует РИА Новости, он заявил на заседании Совбеза ООН.

По словам дипломата, предложенный Вашингтоном «альтернативный» проект резолюции СБ не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение «зонтика» ООН для израильской операции в анклаве.

«Это никакая не альтернатива, а ещё одна «лицензия на убийство» мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, «подписав» под ней на этот раз СБ ООН», — сказал Небензя.

Ранее он выразил мнение, что позиция США ведёт к распространению насилия из Газы на Ближний Восток.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не считают геноцидом происходящее в секторе Газа.

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