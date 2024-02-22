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Небензя: позиция США ведёт к распространению насилия из Газы на Ближний Восток

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Твердолобая позиция США в Совбезе ООН приводит к распространению насилия из Газы на весь регион Ближнего Востока, заявил постпед России при ООН Василий Небензя.
Небензя: позиция США ведёт к распространению насилия из Газы на Ближний Восток
  • AP

«Тупиковая ситуация в СБ, порождённая твердолобой позицией США, приводит к тому, что насилие из Газы уже распространилось на весь регион Ближнего Востока», — сказал он в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. 

Небензя уточнил, что последствия видны в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене, так как сочувствие палестинцам естественным образом всколыхнуло Ближний Восток.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на конференции клуба «Валдай» заявил, что обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела.

По его словам, количество гражданских, погибших за время операции Израиля в секторе Газа, превысило число жертв среди мирного населения за период после государственного переворота на Украине в 2014 году.

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