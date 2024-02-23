Блинкен: США не считают геноцидом происходящее в секторе Газа
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По его словам, США считают геноцидом то, что происходит с уйгурами в Китае, представителями народности рохинджа из Мьянмы и другими.
«В то же время у нас и у других также была возможность, в том числе в Международном суде (ООН. — RT), чётко дать понять, что в случае с Газой речь об этом попросту не идёт», — заявил Блинкен.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил действия Израиля в Газе с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.