Президент Бразилии сравнил действия Израиля в Газе с преступлениями Гитлера

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил действия армии Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает портал G1.

Во время поездки в Аддис-Абебу в Эфиопии бразильский лидер дал несколько комментариев относительно происходящего в зоне палестино-израильского конфликта.

«То, что сейчас происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило в другие периоды истории, точнее, такое было, когда Гитлер решил истребить евреев», — сказал политик.

18 февраля Минздрав палестинского анклава заявил, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 28 985.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.