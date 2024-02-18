Президент Бразилии сравнил действия Израиля в Газе с преступлениями Гитлера
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Во время поездки в Аддис-Абебу в Эфиопии бразильский лидер дал несколько комментариев относительно происходящего в зоне палестино-израильского конфликта.
«То, что сейчас происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило в другие периоды истории, точнее, такое было, когда Гитлер решил истребить евреев», — сказал политик.
18 февраля Минздрав палестинского анклава заявил, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 28 985.
26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.