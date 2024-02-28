Небензя заявил, что предотвращение массового голода в Газе зависит от Израиля

Только срочное прекращение огня Израилем и исполнение им международного гуманитарного права может предотвратить массовый голод в Газе.

С таким заявлением на заседании СБ ООН выступил постпред России при организации Василий Небензя.

«Единственный, жизненно важный императив для предотвращения массового голода в Газе — это срочное прекращение огня и соблюдение Израилем норм международного гумправа», — цитирует его РИА Новости.

При этом Небензя подчеркнул, что данный призыв неоднократно озвучивали и Генсекретарь ООН, и руководство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на убийство палестинцев.

При этом президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели.