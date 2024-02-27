Байден: соглашение о перемирии в Газе может быть достигнуто к следующей неделе
- AP
Его слова приводит телеканал CNN.
Байден рассказал, что его советник по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня.
«Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы получим прекращение огня», — сказал американский лидер.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов выразил мнение, что чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расширить доставку помощи в сектор Газа можно только в случае установления гуманитарного прекращения огня.