Байден: соглашение о перемирии в Газе может быть достигнуто к следующей неделе

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели.

Его слова приводит телеканал CNN.

Байден рассказал, что его советник по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня.

«Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы получим прекращение огня», — сказал американский лидер.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов выразил мнение, что чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем меньше шансов спасти заложников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расширить доставку помощи в сектор Газа можно только в случае установления гуманитарного прекращения огня.