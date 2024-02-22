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Гуттереш: только прекращение огня позволит расширить доставку помощи в Газу

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Расширить доставку помощи в сектор Газа можно только в случае установления гуманитарного прекращения огня.

Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Немедленное гуманитарное прекращение огня — единственный способ расширить доставку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается», — написал он в соцести X.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном важность прекращения огня в секторе Газа.

При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление не сможет остановить страну от решимости одержать полную победу над палестинским движением ХАМАС.

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