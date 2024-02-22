Гуттереш: только прекращение огня позволит расширить доставку помощи в Газу
Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Немедленное гуманитарное прекращение огня — единственный способ расширить доставку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается», — написал он в соцести X.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном важность прекращения огня в секторе Газа.
При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление не сможет остановить страну от решимости одержать полную победу над палестинским движением ХАМАС.