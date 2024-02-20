RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль от решимости победить ХАМАС

Короткая ссылка
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление не сможет остановить страну от решимости одержать полную победу над палестинским движением ХАМАС.
Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль от решимости победить ХАМАС
  • AP
  • © Leo Correa

Он подчеркнул, что Израиль полон решимости достичь всех целей проводимой операции на территории сектора Газа. По его словам, никакое давление не сможет это изменить, передаёт РИА Новости.

«Мы полны решимости продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех её целей, включая ликвидацию ХАМАС, освобождение всех похищенных и гарантий, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — добавил Нетаньяху.

Ранее США снова заблокировали в СБ ООН резолюцию Алжира о прекращении огня в Газе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить