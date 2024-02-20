Нетаньяху: никакое давление не остановит Израиль от решимости победить ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление не сможет остановить страну от решимости одержать полную победу над палестинским движением ХАМАС.

Он подчеркнул, что Израиль полон решимости достичь всех целей проводимой операции на территории сектора Газа. По его словам, никакое давление не сможет это изменить, передаёт РИА Новости.

«Мы полны решимости продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех её целей, включая ликвидацию ХАМАС, освобождение всех похищенных и гарантий, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — добавил Нетаньяху.

Ранее США снова заблокировали в СБ ООН резолюцию Алжира о прекращении огня в Газе.