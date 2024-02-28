Госдеп намерен «укрепить связи» между гражданами США и России

Госдепартамент США намерен профинансировать проекты, направленные на «укрепление связей» между американскими и российскими гражданами. Для этой цели ведомство объявило о начале приёма заявок на гранты через посольство Соединённых Штатов в Москве. С документом ознакомился RT.

Как следует из документа Госдепа, контакты между гражданами США и России «переживали непростые времена» в прошлом, но при этом остаются основой, на которой в будущем «могли бы возникнуть более конструктивные отношения».

«Соединённые Штаты поддерживают межличностное взаимодействие, программы обмена и другие инициативы, которые способствуют контактам между российским и американским народами, с тем чтобы дверь в это лучшее будущее оставалась открытой», — заявили в Госдепартаменте.

В связи с этим ведомство планирует профинансировать проекты, которые поддержат «будущие конструктивные отношения и укрепление связей» между американским и российским народами.

Так, Госдеп намерен предоставить гранты в размере от $25 тыс. до $200 тыс. для организаций и до $50 тыс. для частных лиц. Ожидается, что заявки поступят в том числе от организаций гражданского общества, некоммерческих (НКО) или образовательных структур, музеев.

«Предложения, которые будут рассмотрены для гранта, должны доносить идеи, связанные с американской историей, культурой или ценностями», — подчёркивается в документе.

Госдеп среди прочего готов уделить особое внимание проектам, способствующим пониманию таких понятий, как «свобода печати» и «надлежащая журналистская практика», а также пониманию американских «демократических» ценностей.

По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, Вашингтон пытается оказывать влияние на умы россиян. Через всевозможные гранты и НКО Штаты стараются взрастить протестные настроения в российском обществе, добавил он.

«Верить в благие намерения США — это как верить в добродетеля-ростовщика, дающего деньги в долг, чтобы потом содрать с заёмщика три шкуры и жить за его счёт. Напомню, что буквально два года назад НАТО официально назвало Россию «наиболее существенной и непосредственной» угрозой безопасности его членам. И этим всё сказано, ведь именно США стоят во главе Североатлантического альянса», — прокомментировал аналитик в беседе с RT.

Ранее профильная комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в Москве в предстоящие президентские выборы в России.

Как пояснили в комиссии, аккаунты американского диппредставительства в соцсетях на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера.