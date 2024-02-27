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Премьер Франции Атталь считает недопустимым успех России на Украине

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Премьер Франции Габриэль Атталь считает, что Европа не может позволить себе допустить успешного завершения Россией специальной военной операции. Он поддержал слова президента Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку войск западных стран на Украину, потому что конфликт «разворачивается в центре Европы».
Премьер Франции Атталь считает недопустимым успех России на Украине
  • Gettyimages.ru

В эфире RTL Атталь сказал: «Прежде всего мы должны задать себе вопрос, примем ли мы перспективу того, что в какой-то момент Россия выиграет? Авторитарная страна может силой взять под свой контроль демократическую страну».

Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон после этого заявил, что «война против России была бы безумием», а лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен отметила, что Макрон пытается «играть в военачальника».

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