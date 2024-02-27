Премьер Франции Атталь считает недопустимым успех России на Украине

Премьер Франции Габриэль Атталь считает, что Европа не может позволить себе допустить успешного завершения Россией специальной военной операции. Он поддержал слова президента Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку войск западных стран на Украину, потому что конфликт «разворачивается в центре Европы».

В эфире RTL Атталь сказал: «Прежде всего мы должны задать себе вопрос, примем ли мы перспективу того, что в какой-то момент Россия выиграет? Авторитарная страна может силой взять под свой контроль демократическую страну».

Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон после этого заявил, что «война против России была бы безумием», а лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен отметила, что Макрон пытается «играть в военачальника».