Премьер Франции Атталь считает недопустимым успех России на Украине
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В эфире RTL Атталь сказал: «Прежде всего мы должны задать себе вопрос, примем ли мы перспективу того, что в какой-то момент Россия выиграет? Авторитарная страна может силой взять под свой контроль демократическую страну».
Французский президент ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов» по поставкам бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон после этого заявил, что «война против России была бы безумием», а лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен отметила, что Макрон пытается «играть в военачальника».