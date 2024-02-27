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WP: Израиль считает, что лидер ХАМАС в Газе окружил себя в туннелях живым щитом

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Израиль считает, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар окружил себя «живым щитом» из пленников и в данный момент прячется в туннелях на юге сектора Газа.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, израильская военная операция не может быть завершена до тех пор, пока Синвар не будет схвачен, ликвидирован или больше не сможет руководить движением.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что жители вернутся на север Газы лишь после освобождения заложников.

При этом в The New York Times отметили, что Израиль может обменять видных палестинских заключённых на заложников в Газе.

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