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МО Израиля: жители вернутся на север Газы лишь после освобождения заложников

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Освобождение всех израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа, является условием для возвращения мирного населения в северную часть палестинского анклава. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.
МО Израиля: жители вернутся на север Газы лишь после освобождения заложников
  • РИА Новости

Во время встречи с семьями находящихся в плену военных Галант заявил, что Минобороны Израиля круглосуточно работает над достижением условий, которые позволят вернуть заложников, в том числе поддерживает давление на палестинское движение ХАМАС.

«Позиция оборонных структур будет ясна: полное возвращение гражданского населения в северную часть сектора Газа произойдёт только после возвращения всех заложников», — приводит слова Галанта ТАСС.

Ранее стало известно, что Израиль потерял 240 солдат с начала проведения наземной операции в секторе Газа.

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