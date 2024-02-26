МО Израиля: жители вернутся на север Газы лишь после освобождения заложников

Освобождение всех израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа, является условием для возвращения мирного населения в северную часть палестинского анклава. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

Во время встречи с семьями находящихся в плену военных Галант заявил, что Минобороны Израиля круглосуточно работает над достижением условий, которые позволят вернуть заложников, в том числе поддерживает давление на палестинское движение ХАМАС.

«Позиция оборонных структур будет ясна: полное возвращение гражданского населения в северную часть сектора Газа произойдёт только после возвращения всех заложников», — приводит слова Галанта ТАСС.

Ранее стало известно, что Израиль потерял 240 солдат с начала проведения наземной операции в секторе Газа.