NYT: Израиль может обменять видных палестинских заключённых на заложников в Газе

Израиль демонстрирует готовность обменять высокопоставленных палестинских заключённых на заложников в секторе Газа.

Об этом пишет The New York Times.

«Израиль мог бы освободить группу высокопоставленных заключённых палестинцев, которые отбывают длительные тюремные сроки, в обмен на свободу некоторых заложников-израильтян, которые всё ещё находятся в Газе», — говорится в публикации.

По данным газеты, планируется освобождение 40 из приблизительно 100 пленников ХАМАС.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с советником президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком заявил, что мандат израильских переговорщиков по сделке с движением ХАМАС расширится параллельно с операциями в секторе Газа.